Bonaventura convocato in Nazionale, Spalletti stravede per lui

C'è anche Giacomo "Jack" Bonaventura tra i convocati del ct dell'Italia Luciano Spalletti in vista delle partite contro Malta e Inghilterra in programma il 14 (sabato) e il 17 ottobre (martedì). Il ct azzurro era presente lunedì allo stadio Franchi per vedere Fiorentina - Cagliari, un indizio chiaro che gatta ci covava. Infatti, è arrivata la convocazione del 34enne centrocampista nativo di San Severino Marche, che con mister Vincenzo Italiano sta trovando la seconda giovinezza.

Le sue partite sono costantemente di alto livello, una costanza che unita alla qualità sopraffina di questo artista del centrocampo, lo hanno fatto preferire a tanti nomi forse più gettonati nell'italico stivale.

Se l'allenatore nativo di Certaldo lo proponesse titolare, specialmente nella super sfida di Wembley contro l'Inghilterra, non ci meraviglieremmo.

La prima convocazione di "Jack" in nazionale maggiore avvenne nel maggio 2013, mister Cesare Prandelli lo fece esordire in una amichevole.

Bonaventura è stato convocato anche da Antonio Conte, Gian Piero Ventura e Roberto Mancini ma non ha mai trovato lo spazio sperato pur giocando in totale 15 partite (nessuna rete per lui) che non sono pochissime.

Adesso potrebbe aprirsi un nuovo, importante capitolo azzurro per il "Jack" viola. Firenze è con lui, Bonaventura è uno dei giocatori più stimati anche perché è uno che oltre a giocare bene, fa gruppo. Mai una polemica, mai una parola fuori posto.