Bonafè (Pd): "L'export toscano riparta al più presto"

L'europarlamentare e coordinatrice regionale del Pd: "Il contenimento del virus sta funzionando, ridefinire tempi e modi della ripartenza è una necessità non più rinviabile"

(DIRE) Firenze, 22 apr. - "I dati diffusi ieri prefigurano per la prima metà dell'anno, a causa del necessario lockdown per contenere il rischio di aumenti esponenziali di contagio da Covid19, un calo molto pesante del Pil nel nostro paese. Pur nel prioritario rispetto della salute pubblica, il tema della definizione dei tempi e delle modalità della ripartenza è una necessità non più rinviabile". Lo afferma, in una nota, l'europarlamentare e coordinatrice regionale del Pd toscano, Simona Bonafè, in merito alla fase 2 dell'emergenza Coronavirus. "Seppur all'interno di linee guida omogenee su cui il governo sta lavorando- aggiunge- si deve però tenere conto di realtà come la Toscana, come proposto oggi dai nostri parlamentari e dalla Giunta regionale".

Il contenimento del virus, a livello regionale, "sta funzionando- fa notare- e con le adeguate misure di prevenzione, ci sono attività che sono in condizione di ripartire. Siamo preoccupati infatti per la tenuta di molte imprese, in particolare modo per le realtà produttive dei settori fortemente vocati all'export, fondamentali per la nostra economia e per l'occupazione, che più si prolunga lo stop, maggiormente saranno in difficoltà a riposizionarsi sui mercati internazionali fortemente competitivi". (Cap/ Dire)