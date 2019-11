Bonafè e Cuperlo al circolo Sms di Rifredi

"Tutta un'altra storia. Per un nuovo Pd verso la conferenza di Bologna": appuntamento domani sabato 9 novembre alle 17, a cura del Pd Metropolitano di Firenze

Domani sabato 9 novembre alle 17 al circolo Sms di Rifredi saranno ospiti Simona Bonafè, segretaria regionale del Pd e Gianni Cuperlo, membro della Direzione Nazionale del partito in un incontro a cura del Coordinamento Metropolitano del Pd di Firenze. Il tema è "Tutta un'altra storia. Per un nuovo Pd verso la conferenza di Bologna".

Stamani Bonafè è intervenuta a Lady Radio, dicendo tra l'altro che per la scelta del candidato del centrosinistra per le regionali 2020 "stiamo facendo un lavoro molto serio e contiamo di trovare la quadra su una candidatura unitaria. Se così non fosse le primarie sono un'opzione". Secondo Bonafè il nome dovrebbe uscire entro novembre mentre su Giani ha detto: "E' un nome che indubbiamente è uscito, però le nostre non sono consultazioni in cui chiediamo di votare dei nomi, ma soprattutto stimoli programmatici".