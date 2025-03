Bocce: Stefano Bruni rende orgogliosa la Scandiccese

Brillante affermazione del portacolori della Bocciofila Scandiccese STEFANO BRUNI che ha trionfato nel 10° Trofeo Sarzolo, gara regionale individuale per 12 atleti di categorie Be C provenienti da tutta la Toscana oltre che da Emilia Romagna e Umbria.

Stefano Bruni nonostante le sporadiche apparizioni lascia sempre il segno vincendo due gare negli ultimi 6 mesi, l’altra in coppia con la campionessa italiana Valeria Zerboni.

Il Bruni ha snocciolato una via l’altra una serie di partite di alto livello tecnico raggiungendo il suo apice in semifinale contro un avversario di grande levatura come Ivano Ricci, autore in un recentissimo passato di stagioni zeppe di vittorie a livello nazionale e regionale.

Finale contro il valido Luigi Casali della Garfagnanese già vincitore poco tempo fa della gara regionale individuale di Pieve a Nievole.

Come al solito un plauso alla Bocciofila Sestese per l’impeccabile organizzazione e che in pochi giorni ha dovuto fare i conti con la perdita di un uomo, Giorgio Banchelli, che tanto impegno ed entusiasmo ha profuso per decenni per il bene della Sestese e del boccismo giovanile organizzando una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale, il Trofeo E. Fiorelli, giunto quest’anno alla 50a edizione.