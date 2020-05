Giardino di Boboli, riapertura con boom

Da venerdì a domenica sono state 2.128 le persone che hanno varcato i cancelli del meraviglioso parco mediceo

Oltre 2000 visitatori per il weekend di riapertura del Giardino di Boboli a Firenze. Da venerdì a domenica sono state 2.128, per l'esattezza, le persone che hanno varcato i cancelli del meraviglioso parco mediceo: 271 giovedì (il primo giorno dopo la riapertura), 419 venerdì, 569 sabato, e il picco domenica, con 869 visitatori. "In questi primi giorni dopo la riapertura del Giardino di Boboli abbiamo ospitato oltre duemila e cento visitatori, dei quali circa 700 – dunque un terzo - residenti fiorentini, e due terzi provenienti da tutta la Toscana: questo dimostra che il doppio obiettivo di ricollegare i cittadini con la propria storia, con i propri tesori, e di favorire il turismo di prossimità, funziona pienamente - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt – la ripresa si manifesta anche con il grande desiderio di riappropriarci delle bellezze naturali e artistiche che il nostro territorio offre a piene mani. Le Gallerie degli Uffizi rispondono con entusiasmo a questa necessità: la prossima tappa delle nostre riaperture sarà giovedì 28 maggio, con la riapertura di Palazzo Pitti e l'inaugurazione della mostra sulla grande pittrice del Seicento Giovanna Garzoni".