BLACKSTAR: il commiato segreto di David Bowie

Domani, sabato 30 giugno dalle 17:30, a Le Murate Progetti Arte Contemporanea, un evento speciale dedicato al Duca Bianco. Conferenza condotta da Walter Bianco Testi recitati da Eleonora Napolitano.

L'ultimo, straordinario album di David Bowie, Blackstar, il 25esimo realizzato in studio, pubblicato il giorno del suo 69esimo compleanno, solo due giorni prima della sua imprevista e prematura scomparsa, ha stupito, commosso e sorpreso tutto il mondo della musica e l'opinione pubblica mondiale. Come nei migliori momenti della sua carriera, David Bowie ha saputo affrontare strade nuove sotto un profilo musicale, trasformando la sua vita (e la sua morte) in un veicolo per comunicare la sua arte.

In questa conferenza a Ingresso gratuito, promossa da Versiliadanza in collaborazione con Velvet Goldmine - Il fan club italiano di David Bowie e Le Murate, Walter Bianco accompagnerà il pubblico alla scoperta della creazione dell’ultimo straordinario lavoro di Bowie, mentre l’attrice Eleonora Napolitano interpreterà, con le sue letture, i testi delle canzoni tradotti in italiano, permettendo così una comprensione più profonda dei molteplici significati dei brani, che verranno ascoltati integralmente con l'accompagnamento dei non meno significativi video. Il pubblico potrà così entrare nelle emozioni, nelle suggestioni e nella magia di quest'ultimo, eccezionale capitolo della carriera del Duca bianco.



Walter Bianco , collabora dal 2003 col fanclub di David Bowie, “Velvet Goldmine”, pubblicando sul sito diversi articoli di approfondimento sulla discografia dell’artista. Ha fondato nel 2009 ed è amministratore del gruppo facebook David Bowie Fans Italia , attualmente la comunità facebook più numerosa di fan italiani.



Eleonora Napolitano è attrice, formatrice e regista.

Sabato 30 giugno ore 17:30, Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.

Piazza delle Murate, Firenze.

INGRESSO GRATUITO - ARIA CONDIZIONATA IN SALA

infoline: 055.7135357

promozione@versiliadanza.it

velvetgoldmine@velvetgoldmine.it