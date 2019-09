Biglietti per la Juve: una curva costa 50 euro

Il giorno della partita il prezzo lievita a 60 euro. Biglietti in vendita da giovedì 5 settembre. Sabato 7 settembre alle 19 amichevole con l'Empoli

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro la Juventus, attualmente in programma per domenica 15 settembre (probabile infatti un anticipo) saranno in vendita a partire da giovedì 5 settembre alle ore 15:00.

Per quanto riguarda i prezzi, in prevendita una curva costa 50 euro, il giorno della partita 60 euro. Per tutte le info e i dettagli cliccare qui

Sabato 7 settembre alle ore 19, presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli, la formazione viola affronterà in amichevole l’Empoli. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di vendita dei tagliandi per assistere all’incontro.