Bianchi (Confesercenti): "Bene lo sblocco dell'Alta Velocità a Firenze"

Il presidente commenta le indiscrezioni sull'esito positivo dell'analisi costi/benefici al Ministero delle Infrastrutture: "Se l'opera sarà realizzata, con il potenziamento dell'aeroporto proietterà Firenze in una dimensione più moderna ed europea"

Anche in Confesercenti Firenze si commentano positivamente le notizie che giungono dalla Capitale sull'esito positivo dell'analisi costi/benefici in merito alla realizzazione dell'Alta Velocità a Firenze.

"Una buona notizia per la città, adesso speriamo che non ci siano ulteriori ritardi o difficoltà nella realizzazione di un'opera che se realizzata, potrà, assieme al potenziamento dell' aeroporto di Peretola, proiettare Firenze in una nuova dimensione moderna e più europea" commenta Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Firenze.