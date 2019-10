Bianca Guscelli: da Brandimarte un vulcano di energia per l'artigianato fiorentino

Nel 2017 ha rilevato il marchio di famiglia "Brandimarte" ed ora è la nuova presidente dei Giovani di Confartigianato. Oggi l'incontro in Palazzo Vecchio con l'assessore alle Attività produttive Gianassi

E’ stato l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi ad accogliere e incontrare oggi a Palazzo Vecchio Bianca Guscelli, nuova presidente della sezione giovani di Confartigianato.

“Sono molto contento che Bianca – ha detto l’assessore, che ha incontrato tutto il nuovo direttivo - dopo il grande lavoro fatto in città con il rilancio del brand Brandimarte, si metta a disposizione dei giovani di Confartigianato, un’associazione che ha fatto molto bene in questi anni, ha presentato progetti interessanti. Credo che con la passione e l’esperienza di Bianca possano ulteriormente crescere, e possiamo crescere insieme attivando ulteriori collaborazioni evidenziando il mondo del nostro artigianato, che punta molto sui giovani”.

“Che sia stata scelta una donna, una ragazza alla guida dei giovani artigiani di Firenze non dovrebbe stupire più di tanto, forse nel passato il nostro mondo – ha commentato Bianca Guscelli - era molto maschile – ha commentato Bianca Guscelli - ma oggi il protagonismo femminile sta facendo, in molti casi, la differenza. Perché? Perché quando il gioco si fa duro sono i duri che iniziano a giocare e noi donne, come si sa, siamo molto più resistenti dei colleghi maschi”. “Oggi in effetti e la di là delle battute – spiega Guscelli – il gioco per noi artigiani si è fatto sicuramente più duro. Nonostante questo, l'artigianato e il fare impresa rappresentano sempre più una concreta possibilità per i giovani di entrare nel mondo del lavoro. Sempre più giovani infatti, vuoi per passione personale, vuoi per le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro attraverso i canali tradizionali, scelgono il mondo dell'artigianato e della piccola impresa. La scelta di avviare una carriera imprenditoriale è ormai molto frequente nelle nuove generazioni. La partita Iva non è più vista come in passato come un qualcosa di difficoltoso o penalizzante ma come idea di libertà nella gestione del tempo e della propria autonomia. Anche per questo motivo, per ciò che oggi i giovani, le loro idee e le loro scommesse sul futuro rappresentano per Firenze e per la Toscana, ci auguriamo di poter contare su tutto l'aiuto necessario da parte di imprese e istituzioni” ha concluso Guscelli, che, fra le altre cose, ha annunciato che la prima iniziativa sarà organizzata in collaborazione con l’associazione Tommasino Bacciotti.

L’assessore Gianassi ha incontrato anche tutto il direttivo di Confartigianato Giovani: oltre alla presidente anche i vicepresidenti Andrea Chiodi e Irene Floris e Samuele Rabassi, Ginevra Gualtieri e Marco Rontini.

Bianca Guscelli è nata a Firenze nel 1989. Dopo la maturità scientifica ha vissuto per un periodo di tempo all’estero dove ha perfezionato la lingua inglese. Al suo rientro in Italia ha lavorato, nel reparto “relazioni internazionali”, nella storica azienda di famiglia, Brandimarte, dove ha anche creato delle proprie collezioni. Nel 2017 rileva il marchio Brandimarte dandogli una nuova immagine, in modo da coinvolgere nella clientela anche le nuove generazioni. Bianca vive con il compagno Stefano Marchetti, imprenditore immobiliare dal quale ha avuto la figlia Vittoria Meissa di soli 7 mesi.