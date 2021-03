Bevevano birra in piazza SS. Annunziata alle 22,40: 4 multe da 400 euro

Violato il coprifuoco: l’intervento della Polizia Municipale di Firenze ieri sera

Si erano ritrovati in piazza Santissima Annunziata per bere qualche bottiglia di birra. Ma sono stati multati dalla Polizia Municipale. È accaduto ieri sera intorno alle 22.40. Le pattuglie impegnate nei controlli hanno trovato un gruppetto di persone nella piazza nonostante fosse già in vigore il coprifuoco. Per quattro giovani è scattata la sanzione da 400 euro perché si trovavano per strada senza una valida motivazione.