Beppe Iachini, dichiarazione d'amore a Firenze: "Vincere qua è più bello..."

ph courtesy Violachannel

Una vera e propria dichiarazione d'amore, come poche se ne sentono nel calcio di oggi. E' quella che Beppe Iachini, tecnico viola, ha fatto a Firenze nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Genoa, in programma domani alle 18 allo stadio Franchi. "C'è un percorso di vita in ogni professionista - ha detto quasi al termine della conferenza - , mi sono trovato bene dal punto di vista umano dappertutto, è chiaro però che nel cuore ci sono dei posti che ti rimangono in particolare nel cuore, Firenze è nel mio cuore, sono stato qua sei anni, soprattutto ho trovato tantissime persone che mi hanno voluto bene. Voglio ripagare tutto l'affetto che i tifosi della Fiorentina hanno riversato su di me. Le vittorie qua a Firenze per me conteranno sempre un pochino di più rispetto ad altre parti, 10%? Anche più del 10%...".

Iachini ha avvertito delle difficoltà della partita di domani: "Il Genoa ha ottimi giocatori, non merita quella classifica. Se l'affrontiamo male mentalmente m'incazzo di brutto, tanto per essere chiari".

Sarà squalificato Dalbert e Iachini ha tre possibilità: "Maxi è arrivato da meno di una settimana ma è mancino. Abbiamo Terzic, che ha gamba e piede ma deve crescere. Poi c'è Venuti, che conosciamo e non devo presentare.".

La situazione di Chiesa non sembra destare particolari preoccupazioni: "Federico si è allenato, sta bene e non vedo grandi problematiche anche se permettetemi, tocco ferro".