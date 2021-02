Bekaert, siglata la Cassa integrazione

ph archivio

La Fiom Cgil Firenze: "Non serve passare dai licenziamenti"

Firenze, 26-2-2021 – Bekaert, oggi è stata siglata la Cassa integrazione, un passo importante. Al riguardo, la Fiom Cgil intende chiarire alcuni punti: "Come Fiom Cgil di Firenze, in merito all'accordo siglato stamattina, intendiamo precisare che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per “Covid-19” è uno strumento previsto dalla normativa e facciamo riferimento in particolare alla L. 178/2020, la quale prevede esplicitamente che la cassa per Covid-19 può essere concessa a qualunque azienda ne faccia domanda e rientri nel perimetro di applicazione.

Vogliamo sottolineare che non esiste una norma che lega la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria alla procedura di licenziamento, e non capiamo pertanto la motivazione per cui inserire nel testo un riferimento all'accordo del 24 Febbraio 2021 – elemento che riteniamo possa portare anche a problematiche inerenti la natura tecnica della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per sua natura alternativa alle procedure di licenziamento - a cui la FIOM ribadisce la propria più totale contrarietà politico sindacale, come illustrato anche durante l'esame congiunto.

Fermo restando quanto sopra, ciò non è elemento ostativo alla firma dell'accordo di Cassa Integrazione, in quanto la richiesta della FIOM è sempre stata l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e ribadiamo pertanto la nostra contrarietà a quanto previsto nell'accordo siglato il 24/02/2021, confermando la firma sull'accordo di Cassa Integrazione.

Come FIOM CGIL di Firenze abbiamo richiesto di allegare una dichiarazione in tal senso che riteniamo parte integrante dell'accordo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per “Covid-19” del 26/02/2021".

Per Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil Firenze Prato, "nessuna legge in Italia stabilisce che per attivare la cassa per Covid serve passare dai licenziamenti, anzi è esattamente l'opposto".