Basket: torna il Torneo Tommasino Bacciotti

Firenze si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Torneo Nazionale Tommasino Bacciotti, storica manifestazione di basket giovanile organizzata dalla Sancat che unisce sport, partecipazione e solidarietà. Dal 30 maggio al 2 giugno la città ospiterà 32 squadre della categoria Aquilotti 2016, con ammessi anche i nati nel 2017, provenienti da tutta Italia.

Il torneo, diventato negli anni un appuntamento atteso del panorama cestistico giovanile, rappresenta anche un importante momento di sostegno alla Fondazione Tommasino Bacciotti ETS, impegnata nell’aiuto alle famiglie dei bambini ricoverati presso l’ospedale Meyer e nel supporto alla ricerca sulle malattie tumorali infantili attraverso il progetto delle Case Accoglienza Tommasino. L’intera quota di iscrizione al torneo sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessora allo sport Letizia Perini e del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi con il presidente di Opes Toscana Lorenzo Guidozzi, il responsabile tecnico della Sancat e della Firenze Basketball Academy, Simone Berti, Paolo Bacciotti che da 17 anni dà il nome, attraverso la Fondazione Tommasino Bacciotti al torneo, Antonio Calamai, presidente dell’associazione sportiva Sancat ed Enrico Locchi, responsabile del minibasket della Firenze 2 Pallacanestro.

“Il Torneo Tommasino Bacciotti è uno degli appuntamenti sportivi giovanili più belli e significativi per la nostra città – ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini – perché riesce a unire la passione per il basket, il coinvolgimento di tantissimi ragazzi e ragazze e un forte messaggio di solidarietà. Firenze, ancora una volta, si conferma città dello sport ma anche della partecipazione e della vicinanza concreta alle famiglie che affrontano momenti difficili. Ringrazio la Sancat, la Fondazione Tommasino Bacciotti, che rende più accogliente Firenze, e tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. È meraviglioso pensare a bambini di 10 anni che giocano a basket e che giocando aiuteranno bambini meno fortunati di loro”.

“Questo torneo è ormai una tradizione molto importante per il Quartiere 2 e per tutta Firenze – ha aggiunto il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi –. Non è soltanto un evento sportivo di grande livello per il basket giovanile, ma anche un’occasione per trasmettere valori fondamentali come la solidarietà, l’inclusione e lo stare insieme. La Sancat continua a essere un punto di riferimento prezioso per il territorio e per tanti giovani”.

Anche quest’anno il PalaSancat e altri impianti dell’area fiorentina, nel Quartiere 2 e nel Quartiere 3, ospiteranno il torneo, trasformando per quattro giorni la città in un punto di incontro per giovani atleti, famiglie e appassionati di basket, nel segno dello sport e della solidarietà.

Le squadre partecipanti:

Baloncesto, Bellaria Bsket, Budrio Pallacanestro, Busto lions, Crocetta Torino, Cus Firenze, DB Livorno, Firenze 2, Grosseto, Laurenziana, Libertas Livorno, Lucca, Malnate, Mba Bassano, Olimpia Milano, Pino Bianco, Pino Verde, Pontevecchio Bologna, Prato Dragons, Pvl Luino, Sancat Bianca, Sancat Blu, Sba Arezzo, Scandicci, Sestese, Terranuova, Union Prato, Use Empoli, Vbs Varese, Virtus Bologna, Virtus Padova, Volterra.

Saranno circa 500 i bambini partecipanti.