Barbara Casini con Lanzoni in Sala Vanni

Martedì 16 giugno alle ore 21:15

Martedì 16 giugno Barbara Casini, insieme al pianista Alessandro Lanzoni, presenta sul palco della Sala Vanni il suo nuovo disco in uscita per Encore Records. Il disco VIVA EU è un progetto che Barbara aveva in serbo da anni: registrare un omaggio all’amico compositore pernambucano Novelli, autore di alcune delle più belle canzoni del repertorio brasiliano d’autore.

Barbara e Novelli si sono conosciuti nel 1989, e da allora coltivano una profonda amicizia. Questo disco vuole essere una dichiarazione di affetto e ammirazione per un artista il cui ruolo è stato e continua ad essere fondamentale nella storia della musica del Brasile. Basti pensare alle innumerevoli collaborazioni e alla lunghissima la lista di nomi illustri che hanno interpretato i suoi brani e che lo hanno avuto come partner musicale e direttore artistico. Registrato a Rio de Janeiro, in un clima di grande emozione, allegria e affetto, con Novelli sempre presente a offrire i suoi preziosi consigli, l’album vede la presenza di Toninho Horta come co-leader, e la partecipazione di ospiti prestigiosi quali Joyce Moreno, Chico Buarque, Edu Lobo e molti altri.

Il repertorio di VIVA EU viene presentato in questa occasione nella formula piano e voce, mantenendo intatte le caratteristiche dei brani ma offrendo una interpretazione particolare grazie alla versatilità e sensibilità di Alessandro Lanzoni, con cui Barbara Casini collabora felicemente ormai da lungo tempo.

In apertura delle due serate, lunedì 15 giugno, Naomi Berrill presenta dal vivo Suite Dreams, il suo terzo album uscito per Warner Music in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno. Nel disco il violoncello diventa epicentro di un mondo immerso nelle atmosfere naturali, delicato ed etereo, in cui l’arte viene assorbita in modo onnivoro per poi espandersi a tutto tondo attraverso la musica, la danza, la poesia e le illustrazioni. Il percorso che ha ispirato questa produzione passa dai luoghi che ama: Firenze, la città dove vive ormai da diversi anni e Galway, dov’è nata.