Bando verde urbano e piste ciclabili: 20 le domande ammesse

Sono in tutto 20 i progetti finanziati grazie ai 5 mln di euro messi a disposizione attraverso il bando verde urbano e piste ciclabili. Promosso dalla Regione nell’ambito della strategia regionale ‘Toscana Carbon Neutral’, che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050, ha visto la partecipazione di 53 Comuni (che hanno presentato 55 proposte) sui 63 considerati beneficiari, ovvero quelli che presentano maggiori criticità in relazione ai livelli di qualità dell'aria. La graduatoria finale sarà pubblicata nei prossimi giorni.

“Con i primi 20 progetti – spiega l’assessora all’ambiente Monia Monni – saranno piantate oltre 18.000 specie di cui 7.000 alberi in grado di assorbire 7400 tonnellate di anidride carbonica. Il successo del bando è confermato dai numeri: 55 in tutto le domande presentate, 54 quelle ammissibili in graduatoria per una richiesta di contributo complessiva pari a 11,4 mln di euro su un investimento ammissibile totale di 14,2 mln ed un costo di 17,7 mln. I 5 mln a disposizione permettono per ora di finanziare i primi 20 progetti in graduatoria, ma prevediamo di soddisfare tutte le domande ammesse. Il completamento di tutti e 54 i progetti permetterà di mettere a dimora quasi 43 mila piante, con un risparmio in termini di CO2 di circa 17 mila tonnellate”.

Il bando, uscito nel 2020, dava la possibilità a 63 Comuni di presentare progetti integrati per abbattere l’inquinamento atmosferico, attraverso l’aumento del verde nelle aree urbane ma anche con la realizzazione di piste ciclabili o interventi destinati a ridurre le emissioni. “Vogliamo concretamente incentivare e incoraggiare all’utilizzo di mezzi alternativi alle automobili – aggiunge l’assessora -, così come spingere i Comuni ad ampliare le aree verdi nei centri urbani. I 34 progetti che per ora restano fuori dal finanziamento regionale saranno realizzati nei prossimi anni anche grazie alle risorse che arriveranno sia dalla nuova programmazione dei fondi comunitari che dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sarà presentato dall’Italia nell’ambito del Next Generation EU”.

Ciascun Comune poteva presentare una o più domande ed il contributo massimo non poteva superare i 400 mila euro. Dieci i Comuni, dei 63 ammessi al bando, non hanno presentato domanda.

Questi invece i 19 Comuni ammessi a finanziamento (per il solo Comune di Firenze sono stati ammessi 2 progetti): San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Calenzano,Castelfiorentino, Empoli, Firenze, Sesto Fiorentino, Piombino, Altopascio, Capannori, Lucca, Pisa, Pontedera, Montopoli in Val d'Arno, S. Croce sull'Arno, Prato, Buggiano, Montecatini Terme, Pistoia. Rispetto al livello di progettazione, 7 sono a livello esecutivo, 13 a livello definitivo.

Nuova vita per i giardini pubblici della "Docciola", nel quartiere pontassievese del Fossato. Il Comune di Pontassieve ha partecipato al bando regionale "Centomila orti in Toscana"; il bando, compreso nel progetto regionale GiovaniSì, prevedeva un finanziamento ai Comuni finalizzato alla realizzazione di orti dedicati alla collettività, possibilmente in collaborazione con associazioni di cittadini e puntando a socialità, sostenibilità, innovazione sociale.L'Amministrazione ha quindi elaborato una proposta progettuale in collaborazione con il movimento Valdisieve in Transizione, individuando nel giardino della Docciola l'area interessata e per la quale è stato infine ottenuto un finanziamento di 15.400 euro che andranno a coprire il 75% dell'importo totale del progetto, stimato in 20.000 euro.

Alla "Docciola", oltre ad un generale restyling del parco e delle sedute (che aumenteranno di numero) saranno impiantati alberi da frutto di specie autoctone, sarà realizzato una nuova area eventi, uno spazio destinato ad attività di formazione, svago, incontro, oltre ad un'area destinata ad ospitare orti fuori terra in cassoni di legno destinati ad una gestione collettiva ed aperta a visite ed attività degli alunni delle scuole, comunque nell'ottica di un rilancio della vivibilità e fruibilità di quella zona fluviale del capoluogo, già ampiamente frequentata da giovani e meno giovani.La progettazione ha seguìto i principi della "permacultura", un processo integrato di progettazione tra uomo e natura che dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico, oltre all'indirizzo generale dell'Amministrazione del dare al parco una nuova fruibilità nell'ambito della più ampia riqualificazione dei parchi cittadini, già avviata con i lavori al parco Curiel in aprile."L'avvio dei lavori ai giardini della Docciola al Fossato, a breve, segnerà la rinascita di un parco da molti anni finito ai margini della città, ma non per questo meno frequentato nel tempo libero.

Un percorso che abbiamo immaginato assieme a Valdisieve in Transizione ed al gruppo che ha seguito nel tempo i corsi di permacultura - spiega l'assessore alla sostenibilità e transizione Jacopo Bencini - nell'ottica di creare uno spazio adatto alla ripartenza della socialità dopo il virus, un luogo di condivisione, buone pratiche, un punto di riferimento per il tempo libero del quartiere e non solo. Soddisfatti dell'ottenimento del finanziamento regionale, auspichiamo che questa novità possa trovare il favore del quartiere e della cittadinanza".