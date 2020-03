Covid-19: i clienti di banche e assicurazioni possono restare a casa?

Fotografie di Andrea Taddei

Fisac CgilToscana: "Le aziende non in grado di garantire la sicurezza devono chiudere le attività al pubblico". "Grazie alle modalità di interazione digitale -risponde l'​intermediario assicurativo Massimiliano Barucci- siamo in grado di adempiere in remoto alla maggior parte delle attività di gestione dei contratti"

Firenze 12.03.2020- Il comma 4 del Dpcm dell 11 Marzo sul contenimento del Coronavirus, garantisce in quanto ritenuti servizi essenziali, il funzionamento (tra gli altri) di sportelli bancari e assicurativi. Lo stesso Decreto sottolinea questa possibilità solo nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza richiamate nei Dpcm dei giorni scorsi.

"Vengono segnalati comportamenti difformi tra gruppi bancari e assicurativi; diversi sia in merito, alla concessione del telelavoro, dei congedi e delle norme di protezione -denunciano dalla Fisac Cgil Toscana- che mettono a rischio l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini. Nel ribadire che operatori senza elementi di protezione individuale operano in violazione dei suddetti Dpcm e che pertanto i responsabili di questa organizzazione del lavoro sono passibili di denuncia penale, sarebbe utile, come richiamato dal comunicato delle segreterie nazionali, che i servizi fossero garantiti solo con piccoli presidi a rotazione, interrompendo ogni attività commerciale che appare ridicola e insensata e che i cittadini rimanessero a casa. In ogni caso il sindacato si riserva di agire con ogni azione di tutela individuale. Sarebbe davvero utile, un soprassalto di intelligenza in queste ore".

"La nostra agenzia è in grado di continuare a stare vicino ai clienti, anche in un momento delicato come questo, grazie alle modalità di interazione digitale implementate negli ultimi anni -spiega a Nove da Firenze l'intermediario assicurativo Massimiliano Barucci- le agenzie AXA sono in grado di adempiere alla maggior parte delle attività di gestione dei contratti assicurativi dei propri clienti, incassi, gestione sinistri e stipula di nuove coperture, anche a distanza, con una semplice telefonata, o via e-mail per richiedere informazioni, con la tecnologia One-time password per rinnovare le polizze, pagandole con bonifico direttamente online, o con carta di credito sulla nostra APP MYAXA". E i dipendenti? "In questi giorni li abbiamo dislocati in piccoli gruppi nei nostri uffici sul territorio -risponde l'agente di assicurazioni empolese- oppure in telelavoro da casa. La nostra operatività commerciale continua così quasi al 100%, in assoluta sicurezza per il personale".