Ballottaggio a Prato, aperture straordinarie dell'ufficio elettorale

Orari prolungati nella settimana. Domenica, giorno del voto, a disposizione dalle 7 alle 23 per chi avesse esaurito o smarrito la tessera

In vista del turno di ballottaggio per le Elezioni amministrative di domenica 9 giugno, l'Ufficio Elettorale ed Anagrafe di piazza Cardinale Niccolò ha attivato un servizio straordinario di apertura per il rilascio delle tessere elettorali esaurite o smarrite.

Questo l'orario per la settimana dal 3 al 9 giugno:

-dal lunedì 3 al giovedì 6 giugno pomeriggio- 15.00-18.00;

-venerdì 7 e sabato 8 giugno orario continuato 9.00 – 18.00

- domenica 9 giugno orario continuato 7.00-23.00;

Il Comune conferma che presso gli uffici decentrati nord- sud- est e ovest si effettua il rinnovo delle tessere elettorali nei consueti orari di apertura al pubblico (http://www2.comune.prato.it/indirizzario/anagrafe/uffici-decentrati/pagina113.html );

Da venerdì 7 giugno anche le sedi decentrate osservano l’orario dell’Anagrafe centrale sempre per il rinnovo delle tessere elettorali;