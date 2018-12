Balletto: a Londra un classico del Natale su musiche di Čajkovskij

Lunedì 3 dicembre, ore 20.15, in diretta dalla Royal Opera House

Lunedì 3 dicembre alle 20:15 nei Cinema arriva la stagione 2018-2019 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital. Una stagione trasmessa in diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese e composta da 11 titoli d’eccellenza. Il prossimo appuntamento sarà con Lo Schiaccianoci, il balletto sulla musica di Čajkovskij sulle avventure magiche di Clara e del suo giocattolo Schiaccianoci durante la vigilia di Natale. Il loro viaggio nel Regno dei Dolci presenta alcuni dei momenti più popolari dell’intero repertorio, come la Danza della Fata Confetto e il Valzer dei Fiori. La produzione di Peter Wright per il Royal Ballet rispetta lo spirito di questo balletto russo, con dettagli d’epoca e fiocchi di neve danzanti. In questo classico natalizio, i numerosi ruoli solistici e le scene d’insieme mettono in evidenza lo straordinario talento del Royal Ballet.

Le multisale Uci che proietteranno Lo Schiaccianoci il 3 dicembre alle 20:15 sono: UCI Arezzo, UCI Firenze. Anche al Cinema Odeon di Firenze appuntamento in diretta dalla Royal Opera House di Londra, con il classico del Natale su musiche di Čajkovskij che ha fatto la storia del balletto mondiale. Il balletto è considerato uno dei modi più deliziosi per scoprire l'incanto della danza classica e può diventare una piacevole sorpresa natalizia per tutta la famiglia.