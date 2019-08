Baby K @ Vida Loca alla Bussola Versilia

Sabato 3 agosto a Marina di Pietrasanta

Ogni party Vida Loca è un evento tutto da vivere. La festa conta 9 residenze in giro per il Mediterraneo (tutta Italia, Malta, Formentera) per un totale di 180 party soltanto durante l'estate 2019. A fine anno le feste saranno circa 400. E' un numero di eventi semplicemente incredibile, per un divertimento senza star, che riesce a coinvolgere davvero il pubblico facendolo sentire al centro della scena. Sabato 3 agosto 2019 prende vita un altro party Vida Loca a Bussola Versilia - Marina di Pietrasanta con una special guest d'eccezione, ovvero Baby K.

Chi è Baby K?

Nata a Singapore e cresciuta a Londra, Baby K attualmente vive a Roma e rappresenta appieno il concetto di "melting pot". Il suo singolo per l'estate 2019 si chiama Playa ed è un inno al divertimento e al ballo... La giovane artista si avvicina alla musica a soli 9 anni iniziando a cantare con il coro della sua scuola londinese, che la porterà a vincere molti concorsi. Grazie al suo talento entra a far parte della scuola di giovani musicisti "Harrow School of Young Musicians", con cui avrà la possibilità di fare molte esperienze importanti come un tour in Europa e un'esibizione al famoso Notting Hill Carnival di Londra. Ma è a 14 anni che Baby K – grazie all'assiduo ascolto delle radio pirata di Londra – si avvicinerà all'arte dell'Mcing. In quegli anni, alle feste e sulle radio pirata nella periferia della capitale inglese, passavano remix di famose canzoni hip hop e r'n'b velocizzati, sincopati e ritmati. Sotto l'influsso di questo genere (che fu definito UK Garage), Baby K scrive il suo primo testo e sviluppa la sua passione per il rap (...). Il 2006 è l'anno della svolta: collabora con Amir allo street album "Vita di Prestigio". Questa sarà solo la prima di una lunga serie di collaborazioni con i rapper italiani. (...). Il 12 marzo 2013 esce il "Una seria", il primo album ufficiale per la storica etichetta discografica Sony Italy/Epic, che vanta la produzione artistica di Tiziano Ferro (...). Anticipato prima dallo street video del brano Anna Wintour, e poi dal singolo "Roma – Bangkok" feat. Giusy Ferreri che ha conquistato le radio diventando un vero e proprio tormentone, l'11 settembre 2015 è uscito "KISS KISS BANG BANG", l'album prodotto da Takagi e Ketra... da allora la carriera di Baby K è in crescita costante.