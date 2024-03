AV, procede lo scavo della talpa Iris: ha già fatto 700 metri

La talpa meccanica Iris che sta scavando il tunnel dell’Alta Velocità da Campo di Marte fino alla stazione Belfiore ha già fatto 700 metri. La fresa sta avanzando verso la nuova stazione andando sempre più in profondità per raggiungere i 22 metri alla fine del percorso. A dare notizia degli ulteriori progressi della talpa è il presidente Eugenio Giani che, alcuni giorni fa, proprio alla futura stazione Belfiore aveva fatto un sopralluogo, per constatare lo stato di avanzamento dei lavori del passante dell'Alta velocità.

La talpa mentre scava riveste il tunnel rendendolo praticamente già pronto e riducendo così la necessità di interventi successivi. “Questo progetto – ha sottolineato Giani- segna un momento storico per Firenze, poiché il sottosuolo diventa fondamentale per migliorare la mobilità lungo l’asse Milano-Roma e liberare i binari in superficie per i treni regionali e pendolari. È un passo avanti significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture in Toscana, che guarda fiduciosa al futuro.

Un ringraziamento va a RFI per la rapida e competente esecuzione dei lavori”