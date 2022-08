Autunno fiorentino 2022, in tutti i quartieri da settembre a dicembre

Non solo estate, quest’anno eventi e iniziative culturali proseguiranno in tutti i quartieri da settembre a dicembre grazie all’Autunno Fiorentino 2022. Si è chiuso il bando per cultura e spettacolo dal vivo, realizzato grazie a finanziamenti derivanti dal ‘Fondo periferie’ del Ministero della Cultura che a Firenze valgono circa 1,2 milioni di euro.

Obiettivo dell’avviso ‘Autunno Fiorentino 2022’ è quello di favorire la ripresa della cultura e dello spettacolo in tutti i Quartieri del Comune che non rientrano nel sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco “Centro storico di Firenze” tramite spettacoli, attività formative e laboratori dedicati alle arti performative. Il progetto è articolato in tre sezioni, grandi, medi e piccoli eventi. L’idea portante è quella di rivitalizzare piazze, giardini o altri luoghi nelle aree periferiche, favorendo momenti di aggregazione e di scambio socio-culturale.Sono 17 i soggetti vincitori ( su un totale di 36 domande pervenute): Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Orchestra Regionale della Toscana, per la sezione Grandi eventi, Associazione culturale Centro nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Elsinor società Cooperativa sociale, Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, Chille de la Balanza società Cooperativa, Associazione di promozione e produzione culturale Toscana Classica, Associazione L’Homme Armè, per la sezione Medi eventi, e infine Associazione culturale di promozione sociale Il Teatro delle Donne, Associazione Music Pool, Associazione culturale Teatro Puccini, Associazione culturale la compagnia delle Seggiole, Associazione culturale Versiliadanza, Compagnia Lombardi Tiezzi società cooperativa a.rl., Associazione Teatri di Imbarco E.T.S., Associazione culturale Arca Azzurra per la sezione Piccoli eventi.Il programma di dettaglio degli eventi, che inizieranno da settembre, verrà predisposto nelle prossime settimane.