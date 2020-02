Autostrade: incidente risolto tra due autovetture sull'A1

Nel tratto tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Bologna

Roma, 25 febbraio 2020- Alle 07:45 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato risolto l'incidente tra due autovetture avvenuto nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Bologna in corrispondenza del km 303. Non si registrano feriti.

Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale di autostrade per l'Italia della direzione di tronco di Firenze. Adesso il traffico scorre su entrambe le corsie disponibili, ma si sono registrati sino a 9 km. di coda verso Bologna.