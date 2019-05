Autostrada A11, chiusa tre notti l'entrata della stazione di Pistoia in direzione Firenze

Il disagio per lavori di pavimentazione mercoledì, giovedì e venerdì. Altre chiusure, più brevi, a Chiesina e sull'Autostrada del Sole ad Arezzo e Calenzano

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Pistoia, verso Firenze, con orario 22:00-6:00. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Prato ovest.

Sempre sulla A11, la Società Autostrade comunica che per programmati lavori di installazione di nuovi portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Altopascio.

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di sostituzione o manutenzione degli impianti di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, martedì 28 maggio, dalle 00:00 alle 04:00, sarà chiusa l''uscita della stazione di Arezzo, per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Monte San Savino.

Sempre sulla A1, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 maggio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Calenzano, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.