Auto in fiamme: bloccate la A1 e la statale Tiberina

Mattinata di roghi sulle arterie toscane, con conseguenti lunghe code

Firenze, 18 agosto 2020- Alle ore 14:00 circa sull’autostrada A1 Milano-Napoli si sono concluse le operazioni di spegnimento della vettura andata in fiamme nel tratto compreso tra Calenzano e il Bivio A1/Variante di Valico in direzione Bologna all’altezza del km 267. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Per ore si transitava su due corsie, ma si sono registrati 11 km di coda.

Anche la carreggiata lungo la strada statale 3bis “Tiberina”, in direzione Ravenna, stamani è stata chiusa al km 143,000 a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un veicolo in fiamme. Per ore è stata imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo Sansepolcro Nord con rientro a Madonnuccia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione.