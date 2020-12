Auto: doppia sanzione a un francese, paga in contanti circa 1800 euro

L'uomo residente in Italia alla guida di un veicolo straniero è stato fermato due volte dalla Polizia Municipale: due multe, sequestro e poi confisca veicolo

Fermato due volte dalla Municipale alla guida di un mezzo immatricolato all’estero. È avvenuto a un cittadino francese ma residente in Italia: per lui doppio verbale, sequestro e poi confisca del mezzo. Nella giornata di venerdì una pattuglia della Polizia Municipale del distaccamento della Fortezza ha fermato in piazza Ognissanti per un controllo un'auto con targa francese. Alla guida un cittadino francese che dai controlli però è risultato residente in Italia, in violazione quindi della norma del Codice della Strada riguardante la guida di veicoli esteri da parte di residenti in Italia. Il mezzo è risultato essere di proprietà di un’altra cittadina francese. Per il conducente è scattata una sanzione da 712 euro, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro del veicolo: l’uomo, nominato custode del veicolo, ha provveduto al pagamento immediato in contanti con la prevista riduzione del 30%. Stesso veicolo, con stesso conducente, viene fermato nella giornata di sabato da agenti della Municipale: l’uomo è stato sanzionato perché circolava con un mezzo sottoposto a sequestro essendone il custode. L’uomo è stato sanzionato con un verbale da 1988 euro, da lui pagato in contanti con la riduzione del 30%. Il veicolo è stato trasportato in depositeria del custode acquirente per la confisca.

Facendo un rapido calcolo in totale il cittadino francese ha pagato in contanti per aver circolato con quella macchina più o meno 1800 euro.