Autismo: le porte di Firenze si colorano di blu

Stasera dalle 20,10 illumnazione speciale per Porta al Prato, Porta San Gallo (piazza della Libertà) e Porta alla Croce (piazza Beccaria)

Firenze aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo promossa dall’Onu e stasera, a partire dalle 20.10, illuminerà di blu, colore della conoscenza e della sicurezza, Porta al Prato, Porta San Gallo (piazza della Libertà) e Porta alla Croce (piazza Beccaria).

La particolare illuminazione, a cura di Silfi spa, sarà attiva per tutto l'orario di accensione dell'illuminazione pubblica.

“Illuminando di blu le tre Porte storiche vogliamo testimoniare la sensibilità delle città rispetto all’autismo - ha detto l’assessore al Welfare Andrea Vannucci - e sensibilizzare i fiorentini su questa sindrome con la quale tante famiglie, in Italia e nel mondo, hanno a che fare tutti i giorni. Le Istituzioni hanno il compito di non lasciare sole queste famiglie - ha continuato Vannucci - e di sostenerle, ognuna per le proprie competenze, affinchè i bambini abbiano tutte le attenzioni possibili e cure adeguate”.