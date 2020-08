Ausl Toscana centro: 700 donazioni e 8 milioni di euro raccolti

Grande generosità delle comunità territoriali durante l’emergenza Covid-19

Firenze- Sono state oltre 700 le donazioni ricevute, ad oggi, dall’Ausl Toscana Centro durante il periodo di emergenza Covid per un importo complessivo di 7,9 milioni di euro.

Fin dai primi giorni di emergenza sanitaria sono state numerose le iniziative di raccolta fondi che hanno permesso di acquistare attrezzature mediche essenziali e dispositivi di protezione individuale per potenziare i servizi nei reparti Covid.

Un grande moto di solidarietà che ha visto coinvolti tutte le comunità territoriali dell’Ausl Toscana Centro con le sue piccole e grandi imprese, fondazioni e associazioni culturali o di volontariato, fondazioni bancarie, ma anche tanti singoli cittadini, comprese le scolaresche, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza ed offrire il proprio contributo come gesto di solidarietà e di sostegno in un momento critico per il mondo sanitario, in cui tutti i professionisti sono stati impegnati quotidianamente nelle strutture ospedaliere dell’azienda.

Oltre 260 donazioni riguardano attrezzature mediche essenziali, il supporto più rilevante per l’azienda sanitaria, tra cui ecografi, ventilatori polmonari, apparecchi rx portatili, laringoscopi, tac, destinati principalmente ai reparti coinvolti in prima linea nell’emergenza sanitaria, tra cui terapia intensiva, medicina interna, radiologia, malattie infettive, pronto soccorso, ma anche tablet per mettere in comunicazione i pazienti ricoverati nei reparti Covid con i propri familiari ed abbattere le distanze. Queste donazioni hanno un valore complessivo di oltre 6,4 milioni di euro. La maggior parte di queste è stata finalizzata dai donatori a precisi ospedali di riferimento a dimostrazione del senso di appartenenza alla comunità locale.

Più di 800 mila euro è invece il valore delle donazioni relative a dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, tute, copri scarpe…) regalate non solo da grandi associazioni e imprese, ma anche dalla volontà di piccoli gruppi associativi del territorio che hanno voluto dare il loro contributo.

Numerose sono state le richieste di informazione che l’azienda sanitaria ha ricevuto durante questi mesi anche da parte di singoli cittadini o piccole associazioni di volontariato per capire le modalità per effettuare donazioni in denaro libere pur sempre finalizzate ad azioni di contrasto dell’emergenza Covid o destinate ad una determinata struttura ospedaliera o territoriale per l’acquisto di particolari attrezzature o servizi. L’importo totale ad oggi raccolto a tale titolo è di oltre 618 mila euro.

Al termine del periodo di emergenza sanitaria tulle le donazioni saranno rendicontate nel rispetto della privacy e nel loro impiego e pubblicate al fine di assicurarne la completa tracciabilità.

Grande partecipazione da parte di piccoli commercianti e artigiani di tutti i territori dell’Ausl Toscana Centro che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e affetto offrendo prodotti alimentari soprattutto durante il periodo delle festività pasquali.

Tra i donatori anche il personale dipendente dell’azienda sanitaria, alcuni di loro hanno infatti deciso di supportare l’azienda sanitaria nella “battaglia” contro il Covid donando quota parte dello stipendio del mese di maggio tramite trattenuta sul cedolino.

“Ogni gesto di solidarietà è stato un contributo essenziale per tutti i 13 presidi ospedalieri dell’Ausl Toscana Centro, ma soprattutto per gli operatori sanitari che hanno potuto affrontare più efficacemente l’emergenza nel loro impegno quotidiano – afferma la direzione aziendale Ausl Toscana Centro- La partecipazione di così tante persone è la testimonianza di un impegno spontaneo da parte di grandi e piccoli donatori e per questo l’azienda sanitaria ringrazia sinceramente ognuno per il proprio contributo offerto. Le tante iniziative di raccolta fondi destinate alla nostra azienda hanno permesso di ampliare i reparti con attrezzature mediche all’avanguardia, ma anche di destinare risorse importanti per il futuro. “

E’ possibile donare anche attraverso la Fondazione Santa Maria Nuova tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Santa Maria Nuova Onlus su:

Banca Prossima - IBAN IT36 B030 6909 6061 0000 0136 438

Chianti Banca - IBAN IT80 W086 7302 8030 3300 0334 631

Causale: DONAZIONE - EMERGENZA CORONA VIRUS O COVID-19

