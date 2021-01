Audax Rufina e Comune donano pasti alle famiglie in difficoltà

La VAB penserà alla consegna domenica

RUFINA- Una stretta collaborazione nel segno della solidarietà. Domenica prossima la Società Sportiva Audax Rufina, con il sostegno dell’amministrazione Comunale preparerà nelle proprie cucine, situate all’interno del campo sportivo, 30 pasti che saranno destinati gratuitamente alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza legata alla pandemia.

Alla consegna a domicilio penseranno i volontari della VAB su segnalazione dei servizi sociali del Comune. L’Audax Rufina ha già reso possibile questa iniziativa per altre due domeniche nel mese di dicembre, proponendo a tutti gli interessati un menù da asporto (su prenotazione a pagamento) e donando una parte dei piatti preparati proprio a chi in questo momento si trova in situazione di bisogno.

La stessa iniziativa domenica scorsa è stata realizzata grazie all’impegno di “Marino” un noto ristorante del territorio che ha preparato un menù completo per il pranzo della festa.

“Voglio ringraziare l’Audax Rufina, la Vab – afferma il Sindaco di Rufina Vito Maida – e tutte le associazioni del territorio che, in un periodo così delicato, si sono adoperate per aiutare coloro che sono in difficoltà”.