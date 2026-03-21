Attrazione degli investimenti: il 24 marzo Invest in Tuscany

L’Annual meeting di Invest in Tuscany è in programma il prossimo 24 marzo nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche regionali di supporto alle imprese e per illustrare le prospettive e strategie di sviluppo future.

L’incontro, che inizierà alle 10, verrà introdotto dal presidente Eugenio Giani, coordinato dal responsabile dell’ufficio Invest in Tuscany, Filippo Giabbani. Previsti tra gli altri anche gli interventi di Massimo Meloni dell’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), del viceministro del Mimit Valentino Valentini (in collegamento) e di rappresentanti di realtà del mondo produttivo.

Nel corso della mattinata si terrà anche la quarta edizione del Forum della Community Toscana, la piattaforma di confronto promossa da TEHA Group - Ambrosetti in collaborazione con la Regione, nel corso della quale verranno illustrati i driver di competitività che rendono la Toscana una destinazione privilegiata per le multinazionali.

Conclusioni, previste alle 13.30, affidate all’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras.