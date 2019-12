Attesa per il derby cadetto toscano

Le parole di mister Muzzi alla vigilia di Empoli-Livorno

EMPOLI – Gara di Serie B al ‘Castellani’ domenica sera 29 dicembre, alle 21, è in programma Empoli-Livorno. Una vittoria nelle ultime 13 giornate per l’Empoli, 2-1 sull’Ascoli lo scorso 7 dicembre; nel mezzo 5 pareggi e 7 sconfitte per i toscani. Empoli a porta aperta da 12 giornate di Serie BKT 2019/20 con 20 reti subite. Ultima gara vinta e senza subire reti il 3-0 casalingo sul Perugia del 28 settembre scorso. Livorno squadra cadetta 2019/20 che ha vinto di meno (3 volte, come il Trapani) ed ha perso più partite (13).

Empoli squadra della Lega B 2019/20 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di primo tempo: 8 i gol al passivo azzurri dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (come il ChievoVerona), ma scatenato nei primi 15’ di gara, con 6 segnature. Livorno squadra cadetta 2019/20 che segna con meno giocatori diversi dopo 18 turni: appena 5. Gli amaranto, come la Cremonese, hanno l’attacco più anemico della B 2019/20 con 13 reti segnate soltanto.

Livorno unica formazione cadetta 2019/20 che non ha ancora vinto in trasferta: 2 pareggi e 7 sconfitte lo score amaranto. Un solo ex nella gara di domani, Roberto Pirrello che ha vestito la maglia del Livorno nella stagione 2017/18.