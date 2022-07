ATO Toscana Centro: presidente Andrea Giorgio

Firenze, 20 luglio 2022 – L’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha nominato con voto unanime, Presidente Andrea Giorgio, Assessore all’ambiente e alla transizione ecologica, subentrato come rappresentante del Comune di Firenze all’Assessora Cecilia Del Re a seguito del cambio di deleghe nella giunta fiorentina. L’Assemblea ha espresso i propri ringraziamenti a Cecilia Del Re per il lavoro svolto nel corso in questi anni alla guida del consiglio direttivo e dell’Assemblea di ATO TC.

L’Assemblea ha poi reintegrato il Consiglio Direttivo nominando come membri l’Assessore Andrea Giorgio, per il Comune di Firenze, e l’Assessore Gabriele Sgueglia, per il Comune di Pistoia, subentrato a Margherita Semplici a seguito delle ultime elezioni amministrative.