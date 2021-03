Atletica Leggera, Firenze ospiterà grandi eventi

Incontro stamani tra l’assessore allo sport Guccione e il nuovo presidente regionale Fidal Alberti

“Firenze è pronta a ospitare grandi eventi”. Lo ha ribadito questa mattina l’assessore allo sport Cosimo Guccione durante l’incontro con Alessandro Alberti, nuovo presidente del comitato regionale della Federazione italiana atletica leggera, e il consigliere regionale Luca Amoroso.

L’assessore Guccione ha poi ricordato gli investimenti del Comune per la manutenzione di due impianti cittadini: il campo Betti di Soffiano e quello degli Assi Giglio Rossi di viale Michelangelo. “L’intenzione dell’amministrazione - ha spiegato Guccione – è anche quella di valorizzare, in futuro, il campo di Sorgane e l’impianto indoor dello stadio Ridolfi”.

La discussione si é poi spostata al podismo. Se l’attività su pista rappresenta il cuore pulsante dell’atletica, quella su strada é diventata una passione scelta da tanti fiorentini per mantenersi in forma e divertirsi con gli amici. “L’idea - ha spiegato l’assessore Guccione - é quella di incentivare e dare un coordinamento ai vari gruppi spontanei di cittadini che praticano la corsa su strada nella nostra cittá”.

Quello di oggi è il sesto di una serie di appuntamenti settimanali con i rinnovati organismi sportivi del territorio per rinsaldare i rapporti di collaborazione e promuovere iniziative congiunte.

L'assessore allo sport proseguirà, nelle prossime settimane, gli incontri con i vertici delle varie federazioni sportive rieletti per il quadriennio olimpico 2021-2024. La prossima settimana sarà la volta del Comitato regionale della Federazione pallavolo.