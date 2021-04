Atletica: Golden Gala 2021 a Firenze

ph FB Nardella

"Grande notizia: l’edizione 2021 del Golden Gala ‘Pietro Mennea’ di atletica leggera sarà a Firenze. Per la prima volta nella sua storia il Golden Gala non si svolge a Roma ma nella nostra città, scelta grazie alla presenza di un impianto comunale di qualità come il Ridolfi. Firenze si conferma sede ideale per ospitare eventi sportivi di altissimo livello e proprio quest'anno è il 40° anniversario del record del mondo sugli 800 metri di Sebastian Coe sulla pista dello stadio Franchi. Aspettiamo i grandi dell’atletica che gareggeranno qui a poche settimane dalle Olimpiadi". Questo l'annuncio del sindaco Dario Nardella.