Ataf, l'8 marzo sciopero Cobas e Cub Trasporti

Le fasce di garanzia: 6-9 e 12-15

Lunedì 8 Marzo 2021, in adesione allo sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato nell’ambito della giornata internazionale di lotta contro la violenza e la discriminazione di genere, le O.S. COBAS del Lavoro Privato e CUB Trasporti hanno indetto un’azione di sciopero che si terrà, in ATAF, con le seguenti modalità:



Movimento (autobus):

Inizio servizio – 06.00

09.15 – 11.45

15.15 – fine servizio



Operai ed impiegati:

Intero turno di lavoro



Le fasce di garanzia sono le seguenti:

-dalle 06.00 alle 9.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 08.59

-dalle 12.00 alle 15.00. Saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore 14.59



Ataf informa che nel corso dell’ultima astensione collettiva proclamata in ATAF Gestioni S.r.l. in occasione della giornata internazionale di mobilitazione per l’8 marzo, la percentuale di adesione tra il personale viaggiante è stata complessivamente del 16,25%.