Assunzioni a Prato, bandi on line

Sono stati pubblicati stamani sul sito web del Comune di Prato 5 bandi di concorso http://www.comune.prato.it/lavoro/concorsi/?act=f&fid=7921 per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti tecnici, 4 ispettori della Polizia municipale, 2 analisti informatici, 1 funzionario educativo e 4 istruttori informatici con contratto di Formazione e lavoro.

La domanda di ammissione per tutte le selezioni deve essere trasmessa entro le ore 13 del 21 dicembre esclusivamente in modalità telematica tramite il portale digitale del Comune di Prato (percorso: Menù/Governo/Concorsi/Bandidiconcorso). Dopo aver scelto dall’elenco delle procedure in corso quella desiderata, sarà possibile accedere al modulo mediante Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria attivata), Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per i requisiti di ammissione si potrà consultare il bando del concorso interessato.