Asl Toscana Centro: interrogazione su presunta incompatibilità

Firenze – In merito alla presunta incompatibilità del consigliere comunale Francesco Pastorelli rispetto agli incarichi assunti come presidente della Commissione Mista Conciliativa dell’Azienda USL Toscana Centro e dell’Azienda Ospedaliera di Careggi e all’affidamento dell’incarico professionale da parte di Casa, Spa società partecipata dal Comune, all’incarico di supporto giuridico per il Nucleo Tecnico di qualità dell’ Azienda USL Toscana Centro, l’assessore regionale Simone Bezzini ha dichiarato “di essere venuto a conoscenza del fatto solo adesso” e ha spiegato che “gli incarichi sono di competenza della USL Toscana Centro e pertanto non esiste un coinvolgimento diretto da parte della Regione Toscana”.

L’interrogazione è stata presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi.

L’assessore Bezzini, inoltre, ha dichiarato “di non essere a conoscenza di eventuali legami di parentela tra Pastorelli Francesco e Pastorelli Stefano, che, come evidenzia l’interrogazione, è stato nominato tra i consiglieri di Società Sviluppo Toscana”.

Francesco Torselli harichiamato “il problema di opportunità politica su queste nomine”. “Un consigliere comunale che ha un incarico da 65mila euro in una società immobiliare pubblica partecipata dallo stesso Comune e che entra a far parte del Nucleo Tecnico di valutazione per la USL Toscana Centro per conto della Regione pone un problema di opportunità. Inoltre suo fratello è nominato in altra società regionale. Non si può giocare sul tavolo delle consulenze retribuite se si ricoprono incarichi pubblici”.