Ascani: "Giani candidato molto forte in Toscana"

foto Agenzia Dire

La vicepresidente nazionale del Pd però avverte: "Non si deve in nessun modo sottovalutare la sfida"

(DIRE) Firenze, 5 feb. - Quella di Giani "è una candidatura molto forte che ha unito il centrosinistra e che è in grado di rappresentare la buona amministrazione che ha vinto in Emilia-Romagna. Dopodiché tutto è contendibile ormai in questo Paese, quindi non si deve in nessun modo sottovalutare la sfida". Lo afferma la viceministra dell'Istruzione e vicepresidente nazionale del Pd, Anna Ascani, rispondendo ai cronisti a Firenze in merito alle elezioni Regionali in Toscana. "Penso, però, che aver scelto il candidato giusto- aggiunge- sia un ottimo passo per cominciare bene questo cammino, che spero ci porterà a confermare un governo di centrosinistra in questa Regione".