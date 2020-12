Artusi: parole e storie

Dalla Crusca, lunedì 14 dicembre 2020 -alle ore 16- su Zoom e Youtube

L’incontro è il primo del progetto Dentro la Crusca, dentro l’italiano. Un progetto dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, finanziato da Unicoop Firenze, che vuol far conoscere la Crusca, il suo patrimonio e la sua attività, al pubblico più ampio, grazie proprio a incontri in video conferenza e visite virtuali che prendono ora il via e si terranno per tutto il 2021.

Saluti di: Claudio Marazzini (Presidente dell’Accademia della Crusca), Giovanna Frosini (Accademia della Crusca e Università per Stranieri di Siena), Domenico De Martino (Segretario dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca), Claudio Vanni (Direttore Relazioni esterne Unicoop Firenze). Intervengono: Monica Alba e Chiara Murru (Accademia della Crusca e Università per Stranieri di Siena).