Arresti scandalo Sas, le opposizioni chiedono chiarezza

Il centrodestra in Palazzo Vecchio: "Ombre inquietanti". Sinistra Progetto Comune: "No ai silenzi, lunedì ci siano aggiornamenti”. Pd e Lista Nardella: "Polemica assurda e pretestuosa"

“Avevamo lasciato la questione Sas a fine gennaio chiedendoci quante altre persone potessero emergere nell'inchiesta e quali altri provvedimenti cautelari sarebbero potuti scattare. Oggi apprendiamo la notizia degli arresti domiciliari per un funzionario di Sas, già precedentemente arrestato e di un ispettore della Polizia Municipale a capo fino a pochi mesi fa dell'ufficio contravvenzioni, con l'aggiunta di altri otto indagati a vario titolo per corruzione, abuso d'ufficio, falso". Questa la riflessione di Ubaldo Bocci, coordinatore Centrodestra, Jacopo Cellai, capogruppo Forza Italia, Alessandro Draghi, capogruppo Fratelli d’Italia e Federico Bussolin, capogruppo Lega.

"La notizia dell'arresto dell'ispettore della Polizia Municipale - proseguono - è pesantissima e pone ombre pesanti sul funzionamento di quell'ufficio. Gestiva da solo i verbali? Godeva di assoluta autonomia? Nessuno controllava il suo operato?

Nel frattempo i vertici di Sas sono sempre al loro posto, il presidente Agresti e il direttore generale Rebecchi, nominati da Nardella. Non è cambiato niente nonostante emerga un quadro sempre più inquietante dove nessuno di quelli che guidavano l'azienda si era accorto di quanto accadesse sotto il loro naso. Nardella aveva invitato Rebecchi a fare un passo indietro ma evidentemente Rebecchi non lo ha ascoltato. E non ci pare che il sindaco abbia insistito più di tanto in effetti. E non possiamo ignorare i ruoli e i collegamenti politici di coloro che secondo le indagini hanno avuto l'aggiustamento della multa. C'è un quadro fosco che rischia ancora di estendersi e che mina la fiducia del cittadino nelle Istituzioni. Ci aspettiamo una parola da parte del Sindaco Nardella”, concludono.

“Sulla SAS – spiegano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – abbiamo sollevato domande precise e proposte puntuali. Alcune ancora attendono di essere discusse in Consiglio comunale, mentre non poche risposte tardano ad arrivare. Dare la colpa all'emergenza Covid-19 sarebbe davvero infantile. Basta controllare le date per capire che su questo fronte prosegue un cattivo esempio di governo, anche nelle modalità.

Il Sindaco è venuto in Palazzo Vecchio a leggere un elenco di strade, mentre la maggioranza ha sempre alzato gli scudi contro le “strumentalizzazioni”. Nel frattempo la Lega ha provato a cavalcare il tema nel suo stile di forza sempre pronta a un governo di larghe intese, ma tesa a buttarla in cronaca per avere un po' di visibilità.

Lunedì, anche se in forma telematica, chiediamo che il Consiglio comunale possa ascoltare un aggiornamento da parte del Sindaco o della Giunta, senza ritrovarsi bloccata da una litania di vie e viali.

Ricordiamo che Sinistra Progetto Comune – aggiungono Palagi e Bundu – è l'unico gruppo consiliare che ha chiesto scusa alla cittadinanza per uno brutto spettacolo che si è rinnovato in questi giorni.

La confusione regna sovrana anche per quanto riguarda i vertici di SAS, un'azienda che doveva essere rilanciata in questo 2020 e che dopo gli scandali si ritrova con il direttore che ancora non ha dato le dimissioni, nonostante siano state richieste dal Sindaco. Fino al 2022 ha per altro un posto garantito presso il nostro Comune, come da decisione fortemente contrastata dalla sinistra di opposizione (Firenze Riparte a Sinistra prima e Sinistra Progetto Comune ora).

Continuano inoltre a uscire fuori nomi legati fortemente a rapporti fiduciari, stavolta coinvolgendo il candidato alla presidenza della Regione Toscana del centrosinistra. Anche su questo – concludono Palagi e Bundu – sarebbe opportuno ascoltare alcune parole precise, non tanto nel merito degli accertamenti che spettano alla magistratura, quanto come critica e autocritica sul costume politico che continua a venire fuori sulla stampa... Chi lavora onestamente in SAS e il Comune di Firenze meritano un governo locale migliore”.

Non si fa attendere la replica dei capogruppo Pd e lista Nardella a Palazzo Vecchio, Armentano e Dardano:

"Una polemica assurda e pretestuosa quella sollevata da Lega e centrodestra e da Sinistra Progetto Comune. L'inchiesta Sas è partita su impulso di questa amministrazione, non abbiamo mai avuto niente da nascondere e ne abbiamo parlato noi per primi, anche in Consiglio comunale. È giusto e doveroso che la magistratura faccia chiarezza, e siamo noi i primi a volere che questo si concretizzi. È però ridicolo che la Lega faccia sciacallaggio politico, tirando in ballo persone che non sono neppure indagate – ci chiediamo dove sia finito il garantismo di cui parlano – e che sia il centrodestra che Sinistra Progetto Comune facciano finta di non ricordarsi che il sindaco è intervenuto subito sulla vicenda, nel salone dei Duecento, in modo chiaro e fermo. Evidentemente fa comodo strumentalizzare per cercare visibilità mentre noi siamo impegnati a trovare risposte ai cittadini di Firenze per uscire dall’emergenza Covid-19”.