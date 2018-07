Arno: Consorzio di Bonifica al lavoro per il guado del canale Torrigiani

Il canale è ben visibile dalla sponda che ospita le Gallerie degli Uffizi

Il personale del Consorzio di Bonifica al lavoro sul Lungarno Torrigiani per la realizzazione del guado terminale di uno dei tanti fossi di scolo studiati dall'architetto Giuseppe Poggi per la costruzione di Piazzale Michelangelo.



A darne notizia è il presidente Marco Bottino "Una volta terminato il lavoro sarà più facile ed economico fare manutenzione nel tratto prospiciente il Ponte Vecchio. Fa sempre un certo effetto lavorare in mezzo ad alcuni dei monumenti più noti al mondo. Richiede tanta perizia, attenzione e passione" spiega Bottino.