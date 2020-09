Aria Days: tre giornate per far volare le grandi sculture aerosolari di Tomás Saraceno

Ala Manifattura Tabacchi dall'11 al 13 settembre un evento promosso e organizzato con Fondazione Palazzo Strozzi e Aerocene Foundation

In occasione della mostra di Palazzo Strozzi Tomás Saraceno. Aria, prosegue la collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi e Manifattura Tabacchi che, con Aerocene Foundation, presentano da venerdì 11 a domenica 13 settembre ARIA Days: tre giornate dedicate ai voli delle grandi sculture aerosolari ideate da Tomás Saraceno come manifesto di una nuova epoca dell’uomo e di una nuova idea di mobilità, libera dall’uso di combustibili fossili. Venerdì dalle ore 13:00 alle 16:00, sabato e domenica dalle ore 11:00 alle 16:00, nella Piazza dell’Orologio di Manifattura Tabacchi sarà possibile far volare queste sculture come spettacolari aquiloni, in grado di librarsi in aria grazie al calore del Sole.

Con la collaborazione di un gruppo di volontari appositamente formati dallo studio dell’artista, i partecipanti potranno diventare veri e propri “piloti” nelle esercitazioni di volo delle sculture (la partecipazione è gratuita, si consiglia la prenotazione: https://aria-days.eventbrite.it/) oppure assistere ai voli e conoscere il mondo di Aerocene: comunità artistica interdisciplinare, fondata da Tomás Saraceno, che sviluppa progetti di sensibilità ecologica per una nuova collaborazione etica con l’atmosfera e l’ambiente.

ARIA Days si inserisce nell’ambito della mostra di Palazzo Strozzi Tomás Saraceno. Aria e del programma interdisciplinare di Manifattura Tabacchi NAM - Not A Museum, che declina la produzione artistica nella ricerca e studio di nuove modalità di interazione tra l’uomo e la natura attraverso la costruzione di una comunità temporanea e in continua evoluzione.

Le dimostrazioni di volo si sviluppano secondo una pratica sperimentale e collaborativa che permetterà al pubblico non solo di conoscere, ma anche di fare esperienza del mondo dell'Aerocene.

Nel contesto della collaborazione tra Manifattura Tabacchi e Palazzo Strozzi, fino al 1° novembre 2020 è ancora possibile visitare negli spazi dell’ex-fabbrica l’esposizione di pubblicazioni e dello starter kit di volo delle Aerocene Scupltures che, insieme alla proiezione di video documentari, fanno parte del Fuorimostra di Palazzo Strozzi per Tomás Saraceno. Aria.