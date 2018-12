Argingrosso​: sgomberato insediamento abusivo, baracche demolite

Intervento della Polizia Municipale su un terreno privato

Sgombero stamani all'interno di un terreno privato in via dell’Argingrosso dove negli ultimi tempi era sorto un insediamento abusivo.



La Polizia Municipale con sette agenti del Reparto di Analisi e Strategie e dei distaccamenti di Rifredi e dell’Isolotto, è intervenuta su un occupazione abusiva vicino al Poderaccio in un appezzamento privato dato in concessione a Publiacqua per la realizzazione di un condotto.

All’interno dell’area gli agenti hanno trovato una quindicina di persone, tutte di nazionalità rumena, che avevano costruito una sorta di piccola baraccopoli e accumulato diversi rifiuti.

Stamani il terreno è stato completamente liberato, le baracche demolite e i rifiuti portati via da una ditta privata incaricata da Publiacqua. Le persone sono state allontanate e saranno denunciate per l’occupazione di terreno.