Area verde di Via Schiff: finalmente una svolta, c'è il progetto definitivo

La giunta approva una delibera dell'assessore Alessia Bettini per un investimento di 350mila euro

La vicenda di Via Schiff ha tenuto in apprensione i cittadini di Campo di Marte per alcuni anni, adesso sembra esserci una svolta positiva.

Via libera, da parte della giunta, al progetto definitivo di sistemazione dell’area di due giardini pubblici in via Schiff, a Coverciano. Proprio questa mattina è stata approvata la delibera presentata dall'assessore all'ambiente Alessia Bettini che prevede un investimento di 350mila euro.

Punto di partenza la conferenza dei servizi convocata dalla direzione ambiente che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della direzione patrimonio, dell’Arpat, dell’azienda sanitaria fiorentina, della Regione Toscana e dei professionisti incaricati, che hanno redatto e presentato il documento di ‘analisi del rischio’ dell’area.



Lo studio condotto sull’area aveva previsto sei saggi e nove carotaggi dei quali due attrezzati a piezometro, idonei cioè a rilevare la qualità delle acque di sottosuolo; erano state anche effettuate analisi su 63 prelievi di campioni nella matrice solida e sono state effettuate 3 analisi sulla matrice liquida. Come negli anni precedenti, le analisi effettuate sulla falda avevano escluso la presenza di sostanze con valori non conformi.



Per quanto riguarda il suolo profondo il rischio sanitario era risultato “accettabile” (sia come rischio individuale che cumulato) per tutti i contaminanti e per i ricettori individuati nell’area a verde. Tuttavia lo studio di analisi di rischio aveva riscontrato che il suolo superficiale, in due distinte aree, presentava livelli di concentrazione di alcuni contaminanti superiori alle soglie accettabili.



Da qui la necessità di intervenire sui due giardini pubblici con le tecniche applicabili n questi casi, che vanno dalla bonifica vera e propria alla messa in sicurezza permanente. E in effetti il progetto redatto dai professionisti incaricati prevede una combinazione delle due tecniche, e precisamente la bonifica del giardino esterno mentre per quello interno si potrà optare, anche sulla base del confronto con gli organi di controllo, per la alla messa in sicurezza permanente. In ogni caso, successivamente alle operazioni previste, si lavorerà per realizzare il nuovo giardino.



Il progetto prevede nuove sistemazioni a verde, un'area gioco per bambini con scivoli e altalene, panchine, tavoli da pic-nic, portabicilclette. Verranno inoltre ricostruiti i percorsi pedonali che sarà eventualmente necessario rimuovere per bonificare l’area.



«Procediamo spediti per dare rapida attuazione agli interventi e riconsegnare l’area ai residenti – ha detto l’assessore Bettini – con questo progetto saranno rimosse le criticità che ne hanno reso necessaria la chiusura e il giardino sarà ancora più verde, attrezzato e bello del vecchio».