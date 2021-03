Arci Siena: tre eventi on line dedicati ai diritti umani

Appuntamenti in diretta sulla Pagina Facebook di Arci Siena venerdì 12, venerdì 19 e sabato 27 marzo

Siena. Arci Siena aps conferma il proprio impegno per la promozione dei diritti umani con tre eventi on line realizzati con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana per il progetto “La persona al centro. I diritti umani nella Toscana di oggi”. Gli appuntamenti sono in programma venerdì 12 marzo, venerdì 19 marzo e sabato 27 marzo, con inizio alle ore 18 e diretta sulla Pagina Facebook di Arci Siena. Le iniziative si collocano nell’ambito degli appuntamenti sostenuti dalla Regione Toscana per la Festa della Toscana 2020.

I tre appuntamenti si apriranno venerdì 12 marzo con “Vivere in pace nelle città. Strumenti di convivenza nei territori verso il Forum di Città del Messico”, che affronterà il tema dei cambiamenti geopolitici e sociali post Covid-19 con un approfondimento sulle cause delle violenze nelle varie parti del mondo in vista del Forum mondiale delle città e dei territori di pace di Città del Messico, in programma on line nelle prossime settimane. L’evento sarà introdotto da Alice Pistolesi, giornalista de ‘L’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel mondo’, seguita dalla sua collega Lucia Frigo, della redazione de ‘L’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel mondo’ e da Giovanni Camilleri, senior consultant nel Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. A chiudere l’iniziativa sarà Emanuele Giordana, direttore del sito www.atlanteguerre.it, con un intervento su “Le città che non vogliamo: il caso di Sittwe in Myanmar e l'espulsione dei Rohingya”.

Venerdì 19 marzo l’appuntamento sarà dedicato al progetto “La Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati. Un cantiere in movimento, l’emergenza infinita in una Europa cieca e sorda”. La Carta, promossa da alcuni anni da Carretera Central onlus, associazione di cooperazione internazionale affiliata ad Arci Siena aps, con il partenariato e il patrocinio del Comune di San Gimignano, punta a sviluppare un piano di azione unico tra gli Stati europei che riconosca i diritti fondamentali dei Minori stranieri non accompagnati (Msna). L’evento on line vedrà la partecipazione di Adriano Scarpelli, presidente di Carretera Central; Daniela Morbis, assessora del Comune di San Gimignano, e Chiara Sambuchi, regista di documentari sul tema quali “Lost Children - 30.000 Minors Missing” del 2017.

I tre appuntamenti si chiuderanno sabato 27 marzo con “Della tua carne”, lo spettacolo di danza prodotto dall’Associazione Motus Danza Siena. L’esibizione degli artisti della compagnia senese ruoterà attorno al tema la denuncia della pena di morte e sarà un omaggio alla battaglia del giovane Derek Rocco Barnabei, l’italo-americano accusato da un tribunale dello Stato della Virginia di aver assassinato la fidanzata e giustiziato il 14 settembre 2020 dopo sette anni di carcere.