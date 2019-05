Aperta da oggi la gelateria degli Uffizi

Sulla terrazza sopra Piazza Signoria, otto gusti artigianali classici

Apre la Gelateria degli Uffizi: a partire da oggi, sulla terrazza del celebre museo fiorentino collocata sulla loggia dei Lanzi in piazza Signoria, per la prima volta i visitatori potranno gustare coppette, di fattura artigianale fiorentina, firmate ‘Gallerie degli Uffizi’. Otto, tutti grandi classici, i gusti a disposizione: crema, cioccolato, fiordilatte, pistacchio, nocciola, frutti di bosco, limone, fragola. L'inaugurazione della Gelateria degli Uffizi è avvenuta stamani e vi ha preso parte il direttore Eike Schmidt.

"Benché l’estate quest'anno sembri aver intenzione di presentarsi in netto ritardo, noi non ci faremo trovare impreparati - parole di Schmidt - siamo l’unico museo a Firenze a essere dotato di una vera e propria gelateria artigianale. In attesa della grande gelateria Buontalenti, che aprirà presto i battenti nel giardino mediceo di Boboli, fin da domani tutti cittadini e i turisti potranno assaggiare gli squisiti gelati degli Uffizi".