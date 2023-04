Apertura 2023 del Giardino dell'Iris

Dal 25 aprile al 20 maggio 2023 aprirà il Giardino dell’Iris al Piazzale Michelangelo di Firenze. Dal Giardino, posto accanto alla terrazza del Piazzale Michelangelo, si ammira uno dei più bei panorami della città. Negli oltre due ettari di terreno fioriscono oltre 3000 varietà di iris ibride provenienti da tutto il mondo. Concorso Internazionale: dal 8 all’13 maggio si terrà il 65° Concorso Internazionale dell’Iris. I rizomi delle varietà partecipanti sono inviati a Firenze da ibridatori di tutto il mondo nel periodo giugno-settembre e vengono coltivati al Giardino dell’Iris per tre anni prima di essere giudicati da una Giuria Internazionale. Orario di apertura: tutti i giorni (anche festivi) ore 10.00 - 18.00.

Ultimo ingresso ore 17.30 Ingresso: gratuito Incontri: tutte le domeniche e i giorni festivi, alle ore 11.00 e alle ore 16.00, incontri divulgativi sul Giardino con gli esperti della SIDI; massimo 20 persone. Informazioni: societaitalianairis.com; segreteria@irisfirenze.it

A VILLA LA MASSA COMINCIA L’IRIS MONTH

Villa La Massa, Hotel 5 stelle alle porte di Firenze che ha da poco riaperto con grandi novità per il 2023, è pronta a celebrare l’Iris, simbolo della Toscana e di Firenze. Maggio sarà infatti il mese dedicato a questo iconico fiore, sinonimo di toscanità e “ambasciatore” di Villa La Massa, che vanta uno splendido giardino ricco di iris alte rifiorenti, medie e nane che regala agli ospiti una vista incantevole sull’arno e sulle colline del Chianti. La celebrazione è in concomitanza con l’apertura del Giardino dell'Iris a Firenze, che trova casa in una delle piazze più belle d’Italia: Piazzale Michelangelo.

Solo un mese, dal 25 aprile al 20 maggio 2023, per godere dello spettacolo di centinaia di specie diverse provenienti da tutto il mondo: un orto botanico di importanza internazionale che gli ospiti dell’hotel potranno raggiungere e visitare utilizzando la navetta elettrica a loro disposizione. Per chi volesse invece rimanere a Villa La Massa, meravigliosa location, a pochi minuti da Firenze ma immersa nella campagna toscana, il Bar Mediceo propone l’“Iris cocktail”, dedicato alla Contessa Bierliska, della famiglia che acquistò la proprietà nel 1856: un elisir di piacere e felicità a base di vodka con liquore all’iris e orange bitter, ovviamente abbellito da un fiore edibile.