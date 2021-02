Sono quattro i posti offerti dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Firenze

È aperto il bando per il servizio civile universale. Sono quattro i posti offerti dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Firenze, per complessivi due progetti di durata annuale. La modalità d’impiego prevede un monte ore totale di 1145, per un massimo di 25 ore di servizio a settimana. Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti presentando la richiesta esclusivamente online tramite Spid accedendo al sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14 del prossimo 15 febbraio. I giovani selezionati per fare la loro esperienza all’interno dei nostri uffici riceveranno un trattamento economico pari a 439,50 euro al mese, potranno partecipare a 120 ore di formazione, riceveranno l’attestato di partecipazione al servizio civile universale e beneficeranno pure di un periodo di tutoraggio, ovvero un percorso di orientamento al lavoro. Un’occasione utile per progettare il proprio futuro al termine del servizio civile.

Per ulteriori informazioni: www.uiciechi.it