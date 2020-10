Aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di teatro all'ExFila di Firenze

Formazione Teatrale per grandi e piccini a Firenze

Si apriranno a novembre 2020 presso il Centro Culturale Ex-Fila in via Leto Casini, 11 a Firenze i corsi del nuovo percorso di ricerca e formazione promosso da Sfumature in Atto.

"Consapevoli dei limiti che ci impone l’osservanza dei protocolli di contrasto e prevenzione Covid-19 - spiega Daniele Giuliani, direttore e conduttore del laboratorio - l’obiettivo creativo di un corso di teatro resta invariato, permettendo alle persone di sperimentare modalità alternative di incontro con gli altri, che superano le distanze fisiche e consentono di ritrovare un senso di collettività e condivisione".

Da quest’anno una importante novità, un filone teatrale dedicato ai più piccoli; partirà lunedì 2 Novembre alle ore 17:00 il Corso di teatro per bambini, seguito alle 18:00 da quello per per adolescenti.

Martedì 3 Novembre alle ore 21:00 si prosegue con il Laboratorio di Ricerca e Creazione Teatrale, che terminerà a giugno con dei saggi aperti al pubblico.

Il 12 dicembre inizierà il Corso di Pedagogia Teatrale, suddiviso in sei seminari della durata di due giorni, una volta al mese. Un percorso, quest’ultimo, di formazione adampio respiro che tiene insieme e approfondisce tutti gli aspetti della pratica teatrale.

Peculiarità di tutti i corsi saranno le lezioni di Bioenergetica secondo l’approccio di Alexander Lowen, tenute dalla Psicologa e Psicoterapeuta Roberta Leone, che consentiranno l’acquisizione di competenze trasversali utili all’integrazione della formazione attoriale, un'opportunità per esplorare e conoscere il mezzo di espressione principale dell’attore: il corpo.

Sabato 24 Ottobre dalle 10 alle 12 presso il Centro Culturale Exfila Via Leto Casini 11

sarà possibile partecipare alla presentazione, un’importante occasione per conoscere tutte le nuove attività formative di Sfumature In Atto e tutte le attività che coinvolgono la nostra associazione.

Sia per la partecipazione ai corsi che per la presentazione è obbligatoria la prenotazione, i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

info@sfumatureinatto.org

www.sfumatureinatto.org