Aperitivo in Comune: condividere on line la ricetta migliore per vincere l’isolamento

Una nuova proposta anticoronavirus a partire da sabato 28 marzo alle ore 18.30, organizzata con gli attori del Teatro Riflesso e del Regina Margherita di Marcialla

BARBERINO TAVARNELLE, 27 marzo 2020- Degustiamo insieme un calice di rosso Chianti classico e scambiamoci un sorriso, una lettura culturale. Restare a casa, confinati nelle proprie abitazioni, può tradursi in un evento social se ad allietare il sabato sera entra in gioco l’Aperitivo in Comune on line. Accompagnato da noccioline e snack casalinghi, tutt’altro che virtuali, il digital drink proposto dal Comune di Barberino Tavarnelle si propone come una nuova occasione culturale a distanza, tesa a rispondere al bisogno di ristabilire contatti e attitudini aggregative. Uno strumento di socialità lanciato dalla giunta Baroncelli per combattere la condizione di isolamento causata dal momento cruciale dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 che sta attraversando l’Italia.

Nel web si accende una piazza virtuale dedicata all’intrattenimento culturale e alla conversazione on line. Le limitazioni ministeriali, determinate al fine di ridurre e prevenire la circolazione del virus e i rischi legati al contagio, attivano fantasia e creatività nella comunità di Barberino Tavarnelle. Quel genio tipicamente local che, soprattutto tra i giovani e gli artisti che dipingono con la parola, reinventa modi nuovi di coltivare le relazioni interpersonali utilizzando app, piattaforme, software e strumenti tecnologici. capaci di allacciare reti e costruire approcci digitali alla socialità.

L’obiettivo è racchiuso tutto nel titolo dell’iniziativa “Aperitivo in Comune”, non solo un evento ma un appuntamento periodico per valorizzare il piacere di stare in compagnia, conversare e condividere una forma di svago, aperta a tutti, arricchita da interventi performativi. Anche l’idea e la gestione dell’iniziativa è frutto di una collaborazione tra la compagnia Teatro Riflesso, condotta dall’attore Alessandro Scavone, e l’associazione culturale Marcialla, presieduta da Sara Innocenti, alla guida del Teatro comunale Regina Margherita di Barberino Tavarnelle, che insieme hanno firmato l’attivazione di un’edizione speciale di corsi di teatro on line, accompagnati da videostage, seminari ed eventi con letture di fiabe e racconti per bambini.

Primo appuntamento dell’aperitivo virtuale, promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle, è in programma sabato 28 marzo alle ore 18.30. Alessandro Scavone è all'opera nella creazione delle proposte artistiche che renderanno ancora più frizzante il digital drink. “Ci saranno delle sorprese - anticipa – tutte da condividere, letture e pillole teatrali con le quali gli attori intratterranno il pubblico on line, l’idea è quella di aprire uno spazio che agli incontri successivi possa coinvolgere direttamente i cittadini e, tra un aperitivo a l’altro, accolga le proposte performative dei partecipanti precedentemente comunicate”.

Il sindaco David Baroncelli invita la popolazione a sperimentare questa nuova formula di condivisione. “Nell’attuale fase cruciale in cui è indispensabile non muoversi di casa – nota il sindaco - restiamo uniti, per scacciare insieme quelle paure e quelle ansie che legittimamente crescono, ogni giorno, considerato il protrarsi dell’emergenza, proviamo a stabilire un contatto multiplo usando i vantaggi della tecnologia. L’aperitivo on line può aiutarci a ridurre le distanze causate dalla forbice del Covid-19. Restiamo connessi, anche quella dell’isolamento è una battaglia per la vita!”.

Per prendere parte all’incontro, aperto fino ad un massimo di 50 persone alla volta, occorre collegarsi alla piattaforma Zoom, un’applicazione gratuita che può essere usata da Pc, tablet o smartphone (riportiamo di seguito le istruzioni).

Durata: 1h

COME PARTECIPARE

Qui trovate un link da cliccare per potervi iscrivere e poi vi arriverà una mail di conferma con le istruzioni utili per partecipare e installare Zoom. (che trovi anche qui di seguito)

PER INSTALLARE ZOOM su computer

1. Vai su https://zoom.us/

2. Cliccare su "Sign up, it's free" in alto a destra

3. Inserisci la tua mail nel campo richiesto, clicca su "Sign up" e completa l'iscrizione a Zoom

4. Procedi con l'installazione

PER INSTALLARE ZOOM su cellulare e tablet

1. Vai sul Playstore (per android) o su AppleStore (per ipad o iphone) e cerca l'App di Zoom

2. Installa l'applicazione

3. Apri l'applicazione

4. Clicca in fondo su Sign In e completa l'iscrizione

COSA FARE ADESSO

A questo punto hai installato Zoom sul tuo dispositivo. Dovrai solo attendere la data dell'evento: 28 marzo ore 18,30 (magari collegati 5 o 10 min. prima).