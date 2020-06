Anziano si ribalta con l'auto all'Isolotto

Anche la moglie, seduta al posto del passeggero, portata al Pronto Soccorso in codice giallo

Perde il controllo, va a sbattere contro un veicolo in sosta finendo per ribaltarsi con la sua auto. Il protagonista della vicenda è un ultraottantenne automobilista fiorentino finito in ospedale insieme alla moglie che viaggiava nel sedile del passeggero.

L’incidente, spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze, è accaduto questa mattina poco dopo le 11.30 in via Massa, zona Isolotto. L’uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’auto finendo per urtare contro una Ford Fiesta in sosta. Per lo scontro la Panda si è ribaltata e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente e la moglie, anche lei ultraottanenne. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e i mezzi del 118. I due anziani sono stati portati in ospedale in codice giallo. La strada è rimasta chiusa fino alle 12.45 per le operazioni di soccorso e i rilievi.